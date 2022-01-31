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ضحية وجرحى وحرق منزل بنزاع عشائري في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع ضحية وثلاث مصابين؛ إثر نزاع عشائري في ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً تجدد بين عشيرتين ضمن قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين وحرق منزل".

وفيما أشار إلى أن "النزاع لا زال مستمراً"، بين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان النزاع للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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