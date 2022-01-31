ضحية وجرحى وحرق منزل بنزاع عشائري في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً تجدد بين عشيرتين ضمن قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين وحرق منزل".

وفيما أشار إلى أن "النزاع لا زال مستمراً"، بين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان النزاع للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين".

