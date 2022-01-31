انت الان تتابع خبر ضحية وجرحى وحرق منزل بنزاع عشائري في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوقوع ضحية وثلاث مصابين؛ إثر نزاع عشائري في ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً تجدد بين عشيرتين ضمن قضاء قلعة صالح في محافظة ميسان، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة ٣ آخرين وحرق منزل".
وفيما أشار إلى أن "النزاع لا زال مستمراً"، بين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان النزاع للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين".
وفيما أشار إلى أن "النزاع لا زال مستمراً"، بين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان النزاع للسيطرة على الوضع واعتقال المتسببين".