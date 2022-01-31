عقيلة صالح يدعو للتحقيق في "تعطيل" وصول نواب إلى طبرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، النائب العام، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة يوم الإثنين.



وبدأ البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، جلسة لعرض تقرير لجنة خريطة الطريق، فيما تم تأجيل قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة إلى الجلسة القادمة، بعد أسبوع من ضبط شروط الترشح.

وقال صالح خلال الجلسة: ”تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة“.

وأضاف أن ”تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية“، محذرا من أن ”هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد“.

وأكد أنه ”لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة“، مضيفا أن ”ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق“.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي ”النائب العام والأجهزة الرقابية، بالتحقيق في الواقعة“.