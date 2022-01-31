إسرائيل تضغط على الموردين والمستوردين لإلغاء زيادات الأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

حثت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، كبار الموردين والمستوردين على إلغاء زيادات الأسعار، التي أثارت غضب الرأي العام، في الوقت الذي ينتعش فيه الاقتصاد من أثر أزمة كوفيد-19، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.



وارتفعت أسعار الغذاء في إسرائيل، باستبعاد المنتجات الطازجة، 3.5% العام الماضي، لكن في الأسابيع الأخيرة رفع بعض الشركات أسعارها، مع زيادة تكلفة المواد الخام والنقل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الخارج.

ولم ترد أي إشارة على ما إذا كانت الشركات السبع التي تلقت خطابات من وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ستستجيب للطلب أم أن الحكومة ستتدخل في اقتصاد السوق الحرة الإسرائيلي.