العراق.. مقتل قيادي بـ”داعش” في ضربة جوية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - منذ 42 دقيقة

أكدت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل نائب “والي شمال بغداد” بالضربة الجوية الأخيرة في قضاء الطارمية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، “تم قتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال الضربة الجوية الأخيرة على أوكار داعش في الطارمية”.

وجاء أيضا “أنه تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال والمكنى (شيخ سيف) بعد إجراء الفحص الطبي (DNA) لجثته”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، قتل 6 إرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد بضربة جوية نفذتها قيادة القوة الجوية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني،، إن “صقور القوة الجوية وبواسطة طائرات F_16 العراقية نفذوا ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعاً”.

وأوضحت الخلية، أن “العملية نفذت بتخطيط وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أفادت، مساء السبت، بمقتل 9 مسلحين من داعش، من المتورطين في الهجوم على الجيش العراقي بناحية العظيم في ديالى.

وتأتي تلك الضربات ضمن سلسلة عمليات عسكرية شنتها القوات العراقية جاءت “ثأراً للشهداء الذين وقعوا في حادثة حاوي العظيم”.

وكان تنظيم داعش نفذ هجوما في الـ21 من شهر يناير/كانون الثاني الحالي، هو الأعنف منذ شهور، استهدف قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة يدالى، ما أسفر عن مقتل 11 جندياً.