شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة مالي في بيان بثه التلفزيون الوطني، إنها أمهلت السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب تصريحات "عدائية ومشينة" من السلطات الفرنسية بشأن الحكومة الانتقالية في البلاد.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الجمعة، إن المجلس العسكري الحاكم في مالي "خرج عن السيطرة"، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين حول التعاون العسكري والانتخابات.

ووصف الوزير المجلس العسكري بأنه فاقد للشرعية. وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي يوم السبت، إن القوات الفرنسية لن تبقى في مالي إذا كان الثمن باهظا.

وجاء في بيان حكومة مالي "تم استدعاء السفير الفرنسي في باماكو وإخطاره بقرار الحكومة الذي يطالبه بالمغادرة في غضون 72 ساعة بعد تصريحات عدائية ومشينة من وزير الخارجية الفرنسي مؤخرا"، فيما لم يصدر تعليق بعد من باريس.