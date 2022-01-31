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اختفاء طائرة عسكرية يابانية عن شاشات الرادار

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شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء طائرة عسكرية يابانية عن شاشات الرادار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت القوات المسلحة اليابانية اليوم عملية بحث للعثور على طائرة مقاتلة اختفت عن شاشات الرادار، بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال متحدث باسم الدفاع الذاتي الياباني: اختفت الطائرة، وهي من طراز إف-19، فوق بحر اليابان، على بعد حوالي 5 كلم من قاعدة كوماتسو الجوية، في مقاطعة إيشيكاوا بوسط البلاد، التي أقلعت منها.

وأضاف المتحدث أن الطائرة مصممة لركوب طيارين اثنين، دون أن يتمكن من تأكيد عدد الأشخاص على متنها.

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MO Nasa

MO Nasa

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