شكرا لقرائتكم خبر عن باراجواي.. مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم خلال مهرجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان حتفهما وأصيب أربعة آخرون في هجوم خلال مهرجان موسيقي في باراجواي.

وأفادت وزارة الداخلية في باراجواي بأن أشخاص مجهولين فتحوا النار خلال الحفل الموسيقي في مدينة سان برناردينو في وقت متأخر أمس الأحد.

ويعمل المحققون على فرضية أن الهجوم كان يستهدف أحد القتيلين، ويعتقد أن المرأة الثانية القتيلة، وهي زوجة لاعب كرة قدم محترف ومن المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت في خط الرصاص.

ولم يتضح على الفور ملابسات الهجوم. وتولى الضباط من إحدى وحدات الجريمة المنظمة التحقيق، بحسب مكتب النائب العام.

وينشط عدد من المنظمات الإجرامية في باراجواي، كما تنخرط عصابات من البرازيل في أعمال تهريب المخدرات، في باراجواي المجاورة.