وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن الجامعة العربية ستقرر في مارس موعد "القمة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، أن الجامعة العربية ستقرر في مارس موعد انعقاد القمة العربية.



وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي في الكويت اليوم الاثنين إن القمة العربية ستكون قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد في جامعة الدول العربية في مارس/ آذار المقبل سيحدد موعد القمة.

من جهة أخرى، قال لعمامرة الذي أعلنت بلاده الشهر الماضي أنها ستستضيف محادثات فلسطينية إن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".

وأعرب الوزير الجزائري عن تفاؤل بلاده بشأن المصالحة الفلسطينية "رغم أننا في بداية المشوار".

وأكد أن الجهود الجزائرية تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجزائر "يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح إن بلاده "ستكون أول المشاركين في قمة الجزائر وآخر المغادرين".