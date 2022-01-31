تعرف على حالة الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بين أتربة عالقة ونشاط للرياح وأمطار متوسطة، يعيش المصريون أجواء طقس متقلب بدءا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع.



وتعرضت مصر لمنخفض جوي شديد البرودة خلال الأيام الماضية، وطالت الأمطار العديد من المحافظات حتى صباح اليوم.

وتقول هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس سيكون مائلا للبرودة نهارا، خلال الأسبوع المقبل، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب مصر، لكنه سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، ويصل لدرجة الصقيع في شمال الصعيد، ووسط سيناء، وتتكون ثلوج على مرتفعات جبال كاترين.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة المحسوسة ستنخفض وفقا لحالة الرياح ودرجاتها، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

لكن الخميس والجمعة المقبلين، سيشهدان حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح خلال هذين اليومين، ما يؤدي أيضا لاضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وبالنسبة للقاهرة والوجه البحري، فإن درجات الحرارة العظمى خلال الأسبوع المقبل، من الثلاثاء وحتى الأحد، تتراوح بين 16 إلى 19 درجة مئوية، وتتراوح الصغرى بين 9 إلى 10 درجات.

وعلى السواحل الشمالية، فإن العظمى ستتراوح بين 15 إلى 19 درجة مئوية، فيما تكون الصغرى بين 10 إلى 11 درجة مئوية. وعلى جنوب سيناء تتراوح العظمى بين 19 إلى 23 درجة مئوية، والصغرى بين 12 إلى 13 درجة مئوية.

وعلى شمال الصعيد، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 20 إلى 18 درجة مئوية للعظمى، والصغرى بين 6 و7 درجات مئوية.

وفي جنوب الصعيد، تقع درجة الحرارة العظمى بين 18 إلى 23 درجة، والصغرى بين 7 إلى 9 درجات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من استمرار التقلبات الشتوية، مؤكدة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وتوقع خبراء الهيئة في بيانها اليومي، أنه يسود الإثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن يكون معتدلا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.