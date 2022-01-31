اختفاء مقاتلة يابانية من طراز إف-15 عقب إقلاعها‎‎

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، عن اختفاء طائرة مقاتلة بعد إقلاعها، يوم الإثنين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية، إن ”طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اختفت بعد إقلاعها اليوم الإثنين“.

وأضاف المسؤول أن الوزارة تحقق في اختفاء الطائرة، وفقا لوكالة ”رويترز“.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام يابانية، بأن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار في أثناء تحليقها فوق بحر اليابان، وذلك بعد إقلاعها من قاعدة ”كوماتسو“ الجوية في محافظة ”إيشيكاوا“ وسط اليابان.

يقول المسؤولون إن شخصين كانا على متن الطائرة، وقد اختفت على بعد خمسة كيلومترات من الغرب إلى الشمال الغربي من القاعدة فوق بحر اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، عن مسؤولين قولهم إن شخصين كانا على متن الطائرة التي اختفت على بعد خمسة كيلومترات إلى الشمال الغربي من قاعدة ”كوماتسو“.

وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الدفاع اليابانية، تشتبه في تحطم الطائرة.