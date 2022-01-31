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زاخاروفا تعلن عن محادثة هاتفية بين لافروف وبلينكن غدا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 1:59 مساءً

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ستتم غدا الثلاثاء، محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت زاخاروفا في حديث للصحفيين، إلى أنه لا توجد أي خطط بعد لعقد لقاء شخصي بين الوزيرين.

في وقت سابق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند في في حديث مع شبكة “سي بي إس”: “من المرجح أن يجري وزير الخارجية أنطوني بلينكين محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الأسبوع المقبل”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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