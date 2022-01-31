رئيس الوزراء البريطاني يتلقى "تقرير الحسم" في أزمة حفلات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، اليوم الاثنين، أن جونسون تلقى تقريرا عن تحقيق داخلي في مزاعم بإقامة حفلات في مقر رئاسة الوزراء تنتهك قيود الإغلاق التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا.



ويواجه جونسون أكبر تهديد منذ توليه السلطة بسبب مزاعم إقامة حفلات تنتهك قواعد الإغلاق في مقر إقامته ومكتبه لكنه قاوم حتى الآن دعوات له بتقديم استقالته بمطالبته المشرعين الغاضبين بانتظار التقرير الذي أعدته الموظفة الحكومية البارزة سو جراي.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "يمكننا أن نؤكد أن سو جراي قدمت تقريرا عن تحقيقها لرئيس الوزراء"، دون الكشف عن فحواه.

وذكرت شرطة لندن يوم الجمعة أنها فتحت تحقيقا في بعض الأحداث لتقييم ما إذا كانت مخالفات جنائية قد ارتُكبت.

ورد جونسون لدى سؤاله في وقت سابق اليوم عما إذا كان يعتقد أنه ارتكب أي مخالفات قائلا: "يتعين أن تنتظروا لتروا نتيجة التحقيقات.. وأنا بالطبع متمسك بما قلته سابقا".

وكان جونسون قد اعتذر عن أخطاء ارتُكبت وقال إنه حضر حفلا متصورا أنه لقاء عمل لكنه رفض دعوات له بتقديم استقالته.