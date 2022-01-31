نشطاء يغلقون طريقاً سريعاً في برلين.. احتجاجاً على هدر الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

احتجاجاً على هدر الطعام أغلق نشطاء أحد الطرق السريعة في العاصمة الألمانية برلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين).



وتحت شعار "انقذوا الطعام - انقذوا الأرواح"، احتل النشطاء مداخل ومخارج طريق "بروسلشتراسه" في غرب المدينة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الاحتجاج. و بعد ذلك، تحركوا لإغلاق الطريق السريع "إيه 100" أيضا، ما تسبب في تعطل حركة المرور.

وتم الإبلاغ عن احتجاجات مماثلة في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

ويطالب النشطاء بقانون لمكافحة هدر الطعام وبإصلاح زراعي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الزراعة. ويطلق النشطاء على أنفسهم اسم "انتفاضة الجيل الأخير".