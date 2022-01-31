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المملكة السعودية تشترط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول الحرمين الشريفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاثنين على ضرورة حصول المعتمرين وزائري مسجد الرسول والروضة الشريفة في المدينة المنورة على "الجرعة التنشيطية " لدخول الحرمين الشريفين.

 

وقالت الوزارة ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتمايع "تويتر" اليوم ، إنه يشترط ظهور الحالة الصحية في "توكلنا" محصن والحجز عبر تطبيق "اعتمرنا"، للسماح بدخول الحرمين الشريفين.

 

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه بدايةً من أول فبراير المقبل ، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى ثمانية  أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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