شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تشترط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاثنين على ضرورة حصول المعتمرين وزائري مسجد الرسول والروضة الشريفة في المدينة المنورة على "الجرعة التنشيطية " لدخول الحرمين الشريفين.



وقالت الوزارة ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتمايع "تويتر" اليوم ، إنه يشترط ظهور الحالة الصحية في "توكلنا" محصن والحجز عبر تطبيق "اعتمرنا"، للسماح بدخول الحرمين الشريفين.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح بأنه بدايةً من أول فبراير المقبل ، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكبر.