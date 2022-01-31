البرلمان العراقي يوافق على 25 مرشحاً لرئاسة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

أعلن البرلمان العراقي اليوم الإثنين، قبول 25 مرشحاً للتنافس على رئاسة العراق في الأعوام الأربعة المقبلة.



وقالت الأمانة العامة للبرلمان، في بيان صحافي اليوم: "استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فإن الأمانة العامة تنشر قائمة بأسماء المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية البالغ عددهم 25 شخصاً".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 7 فبراير (شباط) المقبل.

وتشير توقعات عراقية إلى أن التنافس علي المنصب سينحصر بين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.