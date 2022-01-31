الارشيف / اخبار العالم

البرلمان العراقي يوافق على 25 مرشحاً لرئاسة البلاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العراقي يوافق على 25 مرشحاً لرئاسة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

أعلن البرلمان العراقي اليوم الإثنين، قبول 25 مرشحاً للتنافس على رئاسة العراق في الأعوام الأربعة المقبلة.

وقالت الأمانة العامة للبرلمان، في بيان صحافي اليوم: "استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فإن الأمانة العامة تنشر قائمة بأسماء المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية البالغ عددهم 25 شخصاً".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 7 فبراير (شباط) المقبل.

وتشير توقعات عراقية إلى أن التنافس علي المنصب سينحصر بين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا