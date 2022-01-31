بريطانيا تؤكد لدولة الإمارات التزامها تجاه الأمن الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش.



وخلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي شدد كليفرلي على التزام المملكة المتحدة، تجاه الأمن الإقليمي، بحسب ما أكده المسؤول البريطاني في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"؟

كليفيري، وصف العلاقة بين بريطانيا ودولة الإمارات بأنها "شراكة من أجل المستقبل"، مشيرا إلى أنه عاش يوما حافلا بدولة الإمارات لتعزيز الطموح المشترك للبلدين.

وقبل لقائه المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، قال كليفرلي، إن بلاده تتضامن مع دولة الإمارات وتجدد التأكيد على ضرورة وقف هجمات الحوثيين.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، أدانت الجمعة الماضية، الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

وأكدت تروس خلال الاتصال الهاتفي إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.