محمد بن أحمد البواردي يبحث مع سفير تركيا لدى الإمارات علاقات التعاون الدفاعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات مع السفير التركي توغاي تونشير علاقات التعاون الدفاعي.



وجرت المباحثات في مكتب وزير الدولة لشؤون الدفاع بوزارة الدفاع بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف.

وأكد البواردي على عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات خاصة في المجال الدفاعي والعسكري وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد سفير تركيا بوصول دولة الإمارات إلى مراحل متقدمة من التطور والازدهار وبارك لها عام الخمسين واحتفالها بالإنجازات الرائدة وأكد حرص تركيا على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين.