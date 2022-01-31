الشيخ محمد بن راشد يستقبل رئيس إسرائيل في إكسبو 2020 دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس دولة إسرائيل في جناح الإمارات بمقر إكسبو.



وجاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ، إلى الإمارات. وحضر اللقاء اليوم الإثنين، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وذلك في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية لدولة الإمارات، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كذلك رفع مستوى التعاون العلمي والتكنولوجي وغيرها من المسارات الداعمة لمستقبل التنمية

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو 2020 دبي، إلى جانب أكثر من 190 دولة، تفتح مجالات عدة للتعاون، حيث يسعى الحدث العالمي لرسم الطريق لمستقبل أفضل قائم على التعايش السلمي بين الشعوب لإعادة توجيه الإمكانات والقدرات لكل ما يخدم البشرية.

وتطرق النقاش إلى بحث مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك، والجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وتمكين الاقتصاد من العودة إلى معدلات نمو ما قبل الجائحة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.