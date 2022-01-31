شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 شخصاً في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 16 شخصاً على الأقل بينهم اثنان من رجال الشرطة، إثر انفجار قنبلة يدوية، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم، أن مسلحين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية في التقاطع الرئيسي بمنطقة "جعفر آباد" في بلوشستان، ولاذوا بالفرار، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع وقامت بجمع الأدلة، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وذكرت الشرطة أنها فتحت التحقيقات لتعقب أثر الجناة، في حين لم تعلن أي جهة المسؤولية حتى الآن.