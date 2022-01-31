لافروف: نرغب بعلاقة قائمة على «الاحترام المتبادل» مع واشنطن

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب).

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن موسكو تسعى إلى علاقة قائمة على «الاحترام المتبادل» مع واشنطن في ظل الخلافات بين البلدين بشأن ملف أوكرانيا.

وصرح لافروف «للقناة الأولى» الروسية «نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم».

وأضاف «تعلّمنا من تجربة مريرة بأننا لا نرغب بأن نكون في موقع حيث يتعرّض أمننا للتهديد يومياً».