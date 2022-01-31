آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة اختبارية أخرى من أنظمة iOS، تمنح هواتف آيفون ميزات جديدة.

ومن بين أبرز ما حملته نسخة iOS 15.4 الاختبارية الجديدة ميزة تساعد مالك هاتف آيفون على فتح قفل شاشة الهاتف بالاعتماد على بصمة الوجه حتى في حال ارتدائه للكمامة أو النظارات، ودون الحاجة للاستعانة بساعة Apple Watch.

وأشارت آبل إلى أن الميزة الجديدة ستعمل مع هواتف iPhone 12 ونسخ هواتفها من الفئات الأحدث، كما أنها قد تعاني من بعض المشكلات في حال كان الشخص يرتدي نظارات شمسية بعدسات غير شفافة.