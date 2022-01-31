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العراق قلق من الإرهابيين في سجون قسد: يهددون المنطقة والعالم

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بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم، فيما أشار إلى أن الإرهابيين في سجون "قسد" يشكلون تهديداً للمنطقة والعالم.
وقال الاعرجي في تغريدة له عبر تويتر، "شددنا خلال لقائنا أمس مع الناتو واليوم مع سفراء الدنمارك والنرويج والسويد على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم، وهم أكثر من 10 آلاف إرهابي، تابعين لأكثر من 50 دولة، وحالياً في سجون قسد بالحسكة شمال سورية".

وأضاف، أن اولئك الإرهابيين "يشكلون تهديداً حقيقياً للمنطقة والعالم".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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