انت الان تتابع خبر العراق قلق من الإرهابيين في سجون قسد: يهددون المنطقة والعالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم، فيما أشار إلى أن الإرهابيين في سجون "قسد" يشكلون تهديداً للمنطقة والعالم.