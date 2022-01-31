توجيهات جديدة.. الكهرباء تعلن الاستنفار التام

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، استنفار جميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام؛ لمواجهة احتمال سوء الأحوال الجوية ومواجهة الامطار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الوزير المكلف عادل كريم وجه بالدوام بنسبة ١٠٠% على نحو تواجد كامل وعلى مدار ٢٤ ساعة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على ان تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لأدامة الشبكة".



ودعت كافة مديري التشكيلات، "متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تنفصل من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين".