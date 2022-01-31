انت الان تتابع خبر وفاء الكيلاني ليست الوحيدة... شاهدوا أبرز سقطات المشاهير على المسرح! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر المقطع المتداول تعثرها بسبب طول فستانها، وإمساكها بجانبَي السلّم في اللحظة الأخيرة.

إلّا أن الكيلاني ليست الفنانة الوحيدة التي تعرّضت لهذا الموقف المحرج، ونستعرض في هذه المقالة أبرز سقطات النجوم على المسرح:



هيفاء وهبي ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في العاصمة المصرية القاهرة، ظهرت فيه وهي تتعثر بفستانها خلال رقصها على المسرح، وكادت أن تسقط أرضاً لو لم توازن نفسها في اللحظات الأخيرة.





لاقى مقطع فيديو لسقوط الفنان المصري محمد رمضان على مسرح في دبي بينما كان في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة"2020، رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل.

وأعاد رمضان نشر هذه المقطع على حسابه عبر "انستغرام" معلّقًا عليه بالقول: "مايوقع إلا الشاطر". محمد رمضانلاقى مقطع فيديو لسقوط الفنان المصري محمد رمضان على مسرح في دبي بينما كان في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة"2020، رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل.وأعاد رمضان نشر هذه المقطع على حسابه عبر "انستغرام" معلّقًا عليه بالقول: "مايوقع إلا الشاطر".

ونشرت شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون ، لاتويا، هذا الفيديو معلّقة عليه ساخرة: "المضي قدمًا في هذا الأسبوع يشبه ذلك"، ليعود ويرد عليها رمضان بتعليق: " الجميع معرضون للسقوط، لكن لا يمكن للجميع العودة والنهوض مجددًا واستكمال العرض". راغب علامة تعرض الفنان اللبناني راغب علامة لموقف محرج في أيلول 2017 حينما سقط على المسرح في قرية بكاسين الجنوبية.

عمرو دياب تعرض النجم المصري، عمرو دياب، لموقف محرج وذلك بعدما سقط على خشبة المسرح خلال إحيائه حفلاً غنائيًا خاصًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى. في التفاصيل، أثناء تقديم أغنية “يا أنا يا لا”، سقط دياب على المسرح والتقطته كاميرات الجمهور المتواجد بالحفل، لكن عمرو تدارك الموقف ووقف سريعًا قائلاً: “عادي عادي”.

مايا دياب نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو لها من كواليس أحد أعمالها وهي تتزحلق باستخدام الـhoverboard لكن النهاية لم تكن سعيدة.

