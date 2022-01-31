العراق يؤكد مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش شمالي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد العراق اليوم الإثنين، مقتل قيادي داعشي بارز في غارة جوية شمالي العاصمة بغداد.



وأعلنت السلطات الأمنية في العراق مقتل "ما يسمى نائب والي شمال بغداد، عدوان فرحان جفال "، في تنظيم داعش بغارة جوية شمالي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن" جهاز الأمن الوطني أكد مقتل القيادي الداعشي خلال الضربة الجوية الأخيرة على أوكار داعش في الطارمية".

وأضاف البيان أنه "تم التعرف على هوية جفال والمكنى شيخ سيف بعد إجراء الفحص الطبي (تحليل دنا) لجثته".

وتكبد تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين خسائر كبيرة في صفوفه عقب غارات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 16عنصراً بينهم خلية مسؤولة عن حادثة "حاوي العظيم".

وشنت القوات العراقية حملة عسكرية واسعة ثأراً لجنودها الضحايا الذين سقطوا في هجوم حاوي العظيم في ديالى على يد تنظيم داعش الأسبوع الماضي.