الأمن الوطني العراقي يعلن مقتل نائب "والي بغداد" في تنظيم "داعش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل نائب "والي بغداد" في تنظيم "داعش" بضربة جوية.



وذكرت في بيان صحفي، أن "جهاز الأمن الوطني أكد مقتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد خلال الضربة الجوية الأخيرة على أوكار داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضافت: "تعرفنا على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال والمكنى (شيخ سيف) بعد إجراء الفحص الطبي ( DNA) لجثته".