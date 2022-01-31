شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شرطيين بالرصاص جنوب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتِل عنصران من الشرطة الألمانية بالرصاص الاثنين أثناء قيامهما بمراقبة حركة السير، وفق ما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن المهاجمين المتوارين.



وقُتِل الشرطيان، وهما رجل وامرأة، بالرصاص خلال عملية تفتيش روتينية على طريق بالقرب من بلدة كوسيل.

وقالت الشرطة إنها ”لا تعرف دوافع القتلة، وحثت سائقي السيارات على عدم اصطحاب الركاب عابري السبيل“.