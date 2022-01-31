روسيا تسجل 124070 إصابة بكورونا و621 حالة وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا تسجيل 124070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ /121228/ إصابة أمس ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 11 مليونا و861 ألفا و 77 إصابة.



و كشفت السلطات الصحية الروسية في بيان لها اليوم عن تسجيل 621 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 617 حالة وفاة أمس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 331 ألفا و 349 حالة وفاة مع تماثل 30130 مريضا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين عشرة ملايين و 248 ألفا و281 شخصا.

و تشكل حصيلة الإصابات الجديدة ارتفاعا حادا وقفزة غير مسبوقة كونها تمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020.