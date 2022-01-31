عالمياً.. 5.6 ملايين وفاة و 374.7 مليون إصابة وتوزيع 10 مليارات لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 374.7 مليوناً إصابة صباح اليوم الإثنين، بينما بلغ عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت قرابة 10 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 374.7 مليوناً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 5.664 ملايين.

وكشفت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت في العالم بلغت قرابة 10 مليارات