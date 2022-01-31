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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عالمياً.. 5.6 ملايين وفاة و 374.7 مليون إصابة وتوزيع 10 مليارات لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 374.7 مليوناً إصابة صباح اليوم الإثنين، بينما بلغ عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت قرابة 10 مليارات.
وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 374.7 مليوناً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 5.664 ملايين.
وكشفت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت في العالم بلغت قرابة 10 مليارات