الارشيف / اخبار العالم

عالمياً.. 5.6 ملايين وفاة و 374.7 مليون إصابة وتوزيع 10 مليارات لقاح فيروس كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عالمياً.. 5.6 ملايين وفاة و 374.7 مليون إصابة وتوزيع 10 مليارات لقاح فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 374.7 مليوناً إصابة صباح اليوم الإثنين، بينما بلغ عدد الجرعات من اللقاحات التي وزعت قرابة 10 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 374.7 مليوناً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 5.664 ملايين.

 

وكشفت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت في العالم بلغت قرابة 10 مليارات

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا