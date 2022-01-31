رداً على لندن...الكرملين يهدد بمعاقبة الشركات البريطانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين اليوم الاثنين، إن تهديد لندن بعقوبات على شركات روسية ورجال أعمال على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين يدعو إلى القلق، وستكون لها تداعيات بإلحاق الضرر بالشركات البريطانية.



وقالت الحكومة البريطانية اليوم إنها ستفرض عقوبات على الشركات والمرتبطين بعلاقات وثيقة مع الرئيس بوتين، إذا أقدمت روسيا على أي عمل مناهض لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التهديد هجوم على الأعمال الروسية ويقوض مناخ الاستثمار البريطاني ويثير التوتر في أوروبا.

أضاف بيسكوف في إفادة صحافية أن روسيا سترد على أي إجراء وفق مصالحها.