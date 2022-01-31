وزير خارجية عمان يبدأ زيارة لسوريا على رأس وفد رسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

وصل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي على رأس وفد رسمي، صباح الإثنين، إلى مطار العاصمة السورية دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“.



ونقلت ”سانا“، عن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قوله إن ”العلاقات بين سوريا وعُمان مستمرة ولم تنقطع“.

وأضاف المقداد خلال استقباله نظيره العُماني، أن ”السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب“.

بدوره، أعرب البوسعيدي عن سعادته لزيارة سوريا ”التي تربطها ببلاده علاقات إستراتيجية“، وفق الوكالة نفسها.

وقال وزير خارجية عُمان: ”نتطلع إلى عقد مباحثات ومشاورات بما يخدم تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي“.

وأضاف: ”نتطلع إلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي، وكل مساعينا تصب في هذا المجال“.

يُذكر أن وزير الخارجية العُماني، شارك الأحد، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي استضافته العاصمة الكويتية.