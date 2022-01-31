انقذوا الأطفال: إصابات الالتهاب الرئوي بأفغانستان تتزايد بشكل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد-(د ب أ):

قالت منظمة "انقذوا الأطفال" الخيرية البريطانية، اليوم الإثنين، إن أعداد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في أفغانستان تتزايد بشكل كبير، مما يتسبب في وفاة أطفال غير قادرين على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

وبحسب المنظمة، فإنه حتى قبل تفشي الأزمة الأخيرة، كان الالتهاب الرئوي مسؤولا عن تسجيل أكثر من حالة وفاة واحدة بين كل خمس حالات وفاة بين أطفال دون سن الخامسة في أفغانستان، كما يتسبب عالميا في وفاة الأطفال أكثر من أي مرض آخر.

ومن جانبها، تعمل منظمة "انقذوا الاطفال" في الدولة التي مزقتها الحرب منذ عشرات السنين، كما تنتقل من خلال عياداتها المتنقلة إلى مناطق نائية لتوفير الرعاية الصحية الضرورية للاطفال.

جدير بالذكر أن أعداد حالات الالتهاب الرئوي عند الأطفال تزداد بينما تشهد البلاد أزمة جوع كبيرة، ترجع بصورة أساسية إلى انهيار النظام الصحي في البلاد، الذي يأتي مدفوعا - إلى حد كبير - بالأصول المالية المجمدة والمساعدات التي تم سحبها.

وقال أكثر من نصف العائلات التي شملتها دراسة أجرتها المنظمة، أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية عندما كانوا يحتاجون إليها، لأنهم لم يكن معهم المال اللازم لدفع ثمنها.