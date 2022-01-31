وليامز : السياسيون الليبيون يتحولون إلى معرقلين عندما تتهدد مصالحهم

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (د ب أ):

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الاثنين إن الفاعلين السياسيين الليبيين يتحولون إلى معرقلين عندما تتهدد مصالحهم.

وأضافت وليامز ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ، :"من الملحوظ في ليبيا السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من كونهم عناصر بناءة إلى كونهم معرقلين، عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو أن مصالح مؤسساتهم (منتهية الصلاحية) مُهددة."

ولفتت إلى أن الخطاب في ليبيا قد تغير من خطاب حل الخلافات من خلال استخدام القوة إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية ، مشيرة إلى أن هذا أمر إيجابي ويجب الحفاظ على هذا النهج.

يأتي ذلك فيما يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة لتغيير الحكومة، وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة القادمة.

وقال مصدر برلماني لقناة "فبراير" الليبية عبر حسابها على "تويتر" إن عدد النواب الذين حضروا الجلسة حتى الآن في حدود 70 والنصاب المطلوب للجلسة 86 نائبا، مؤكدا أن النصاب المطلوب لتغيير الحكومة 120 عضوا.