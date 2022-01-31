قتلت نفسها.. ضبط 4 متهمين في واقعة "هايدي فتاة الشرقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

ألقت مباحث مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية القبض على شابين متهمين بابتزاز الطفلة "هايدي.ش" ونشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها للانتحار.

في السياق نفسه ألقت الشرطة بالمركز القبض على سيدة وابنتها بتهمة ابتزاز الفتاة هايدي، وتوصيل الصور الخادشة للشابين المتهمين.

وتبين أن المتهمين هم "عزة.ح" 15 عامًا زميلة الطفلة، ووالدة المتهمة الاولى "ال" 50 عامًا، و"إ.ش"، أحد أقارب المتهمة الثانية، والمتهم الرابع "م.ع"، بينما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط متهمة خامسة هاربة.

كان مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، استقبل الطفلة "هايدي" 14 عاما - طالبة، مقيمة بكفر الحاج علي دائرة مركز أولاد صقر مصابة بالتسمم، وفارقت الحياة عند وصولها المستشفى الحكومي، وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الوفاة تناول الطالبة لـ"فوسفيد الألمينيوم" والمعروفة بحبة الغلال المحظور تداولها بقرار من محافظ الشرقية.

تبين من تحريات المباحث أن الفتاة انتحرت بعد انتشار صور لها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي لم تتحمله الفتاة بسبب التداعيات الاجتماعية ما دفعها للتخلص من حياتها مستخدمة حبة حفظ الغلال السامة، وجرى التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت متابعة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة أمس الأحد، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، والتحفظ عليها حتى بيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، قبل أن تتخذ إجراءات جديدة بحبس سيدة وابنتها 4 أيام على ذمة القضية.

الجدير بالذكر أن واقعة طفلة أولاد صقر أعادت إلى الأذهان واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، والتي أقدمت على الانتحار بعد تداول صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل وهواتف شباب القرية،

وكانت الطفلة بسنت والمعروفة إعلاميًا بطفلة الغربية تركت رسالة قبل انتحارها، بينما تقدمت أسرتها ببلاغ للأجهزة الأمنية في الغربية وجرى إلقاء القبض على عدد من المتهمين وتقديمهم للمحاكمة مطلع شهر فبراير المقبل