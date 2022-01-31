تبدأ من 4 جنيهات.. مصاريف فتح حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يقر بنكا الأهلي ومصر مصاريف إدارية بسيطة على فتح حسابات التوفير العادية للعملاء الجدد ليبدأ في التعامل مع البنوك بالسحب والايداع على حساباته.

ويسمح بنكا الأهلي ومصر فتح حسابات العملاء الجدد بصورة الرقم القومي فقط، ولكن بعد سداد المصاريف وإيداع حد أدنى لفتح الحساب مع حصول العميل على كارت مصرفي للسحب والإيداع من حسابه.

ويبدأ فتح حساب التوفير للعملاء الجدد من سن 21 عاما دون وجود حد أقصى للسن بصورة الرقم القومي بعد توقيع العميل على إقرار فتح حساب مصرفي في آخر فروع البنك الأهلي أو مصر.

ويتيح بنكا الاهلي ومصر أنواعًا مختلفة من الحسابات تتمثل في الحسابات العادية والشباب وأصحاب المعاشات ولكن أكثر الحسابات طلبا هو الحساب العادي.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل فتح حساب التوفير العادي في بنكي الأهلي ومصر في 2022:

البنك الأهلي المصري

-مصاريف فتح الحساب: يقر 50 جنيها على فتح حساب التوفير و4 جنيهات دمغة.

-كارت الخصم المباشر: 50 جنيها رسوم إصدار.

-الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

-يبدأ إقرار فائدة من فوق 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يقر احتساب أي فائدة.

بنك مصر

-مصاريف فتح الحساب: يقر رسوم 35 جنيها على فتح حساب التوفير.

-مصاريف كرت الخصم المباشر: 30 جنيها للبطاقة الكلاسيك.

-الحد الأدنى لفتح الحساب: 1500 جنيه.

-يبدأ احتساب الفائدة من أول 1500 جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب أي عائد.