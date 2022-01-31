عاصفة ثلجيّة قويّة تضرب أمريكا وإعلان الطوارئ في عددٍ من الولايات

اسماعيل عبد الحي - تتعرّض عدد من الولايات الأمريكية اليوم السبت، لعاصفة شتوية قوية مع رياح قوية وبرودة قارسة وثلوج يصل سمكها إلى 60 سنتيمترا، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أقسى العواصف في السنوات الأخيرة.

وحسب "رويترز"، أعلن حكام ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ ونبّهوا إلى إحتمال إنقطاع الكهرباء وحثوا السكان على إخلاء الطرق اليوم السبت.

وقال تشارلي بيكر، حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أقوى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح. من المتوقع أن يكون الإنتقال على الطرق شبه مستحيل ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغدا قدر المستطاع".

بدورها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيرا من إحتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية وألغت السكك الحديدية خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة.

وحذرت الأرصاد من أن ذرات الثلوج في الأجواء يمكن أن تقلل الرؤية بشدة، ومن أن الرياح القوية قد تتسبب في سقوط فروع أشجار وإنقطاع الكهرباء عن أجزاء بالمنطقة.

كما ألغت شركات الطيران 5000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعلنت تأجيل أكثر من 8000 بسبب العاصفة.

وذكرت "رويترز" أن الساعات القليلة الماضية شهدت تهافتا من المواطنين على شراء السلع الغذائية تحسبا لأي طارئ.

سبوتنيك