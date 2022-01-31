سفيرة كييف لدى واشنطن: الهجوم الروسي لن يتوقف عند أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ 37 دقيقة

حذرت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، من أن عداء روسيا لأوكرانيا لا يقتصر على أي صراع بين البلدين، ولكنه يستهدف الديمقراطية ودولا أخرى في أوروبا.

وحذرت السفيرة أوكسانا ماركاروفا في مقابلة مع قناة ”سي بي أس“ التلفزيونية الأمريكية، من ”استمرار الحشود الروسية على حدود أوكرانيا التي وصلت إلى أكثر من 100 ألف جندي والمخاوف المتزايدة من أن موسكو تخطط لغزو وشيك“.

وقالت ماركاروفا في مقابلتها التي نشرتها شبكة ”فوكس نيوز“ الأحد: ”إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم من قبل روسيا، فلن يتوقفوا بالطبع عند أوكرانيا، لهذا السبب من مصلحة أوروبا وكل العالم الديمقراطي مساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا وأيضا لإظهار أن سيادة القانون الدولي لا تزال سارية“.

ووصفت ماركاروفا روسيا بأنها ”المعتدية“ في الحرب ضد الديمقراطية، التي قالت إنها بدأت ضد أوكرانيا قبل 8 أعوام بالاحتلال غير الشرعي لشبه جزيرة القرم، مضيفة أنه ”هجوم على الديمقراطية، وأعتقد أنه لا يوجد أحد في مأمن إذا تعرضت أوكرانيا للهجوم“.

وقالت إن ”أوكرانيا تدافع عن نفسها منذ أعوام، وتناضل من أجل الديمقراطية ومستقبلها في أوروبا“.

وتابعت: ”لا نريد أن نكون جزءًا من الاتحاد السوفييتي أو الامبراطورية الروسية أو الاتحاد الروسي.. نريد أن نكون دولة ذات سيادة.. نحن ذوو سيادة ونناضل من أجل استقلالنا“.