انفجار منجم في جورجيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب 8 آخرون بجروح جراء انفجار وقع بمنجم فحم في مدينة تكيبولي بغرب جورجيا، حسبما أفادت السلطات المحلية صباح اليوم الاثنين.

ونقلت قناة “روستافي-2” عن عمدة مدينة تكيبولي دافيد شركيزشفيلي قوله: “تلقينا معلومات عن وقوع حادث أسفر عن إصابة تسعة أشخاص. وكانت إصابة أحدهم بالغة الخطورة، وتوفي متأثرا بها أمام أعيننا. وتعرض عمال المناجم للإصابة جراء موجة انفجار”.

ونقل جميع المصابين إلى العاصمة تبليسي، وهم يعانون من حروق متفاوتة الخطورة. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

يذكر أنه توجد العشرات من مناجم الفحم في تكيبولي، وتوقف العمل في معظمها منذ 2018 بعد سلسلة من الحوادث التي أودت بعدد من الأرواح.