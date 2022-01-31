بلاسخارت تصل إلى ذي قار - عاجل

وقال مصدر محلي لـ الخليج 365، إن "ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت وصلت إلى محافظة ذي قار برفقة وفدها الاممي في زيارة غير رسمية قادمة من محافظة البصرة".

وتابع المصدر ان "الزيارة للمحافظة ستكون سياحية فقط، حيث بدأت رحلتها بزيارة مدينة اور الأثرية، ولاحقا ستتوجه الى مناطق الاهوار أقصى جنوبي المحافظة.