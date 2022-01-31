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المملكة السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس ، ارتفاعا من 3669 حالة تم تسجيلها يوم أمس.

 

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 4211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة.

 

وأضافت: "تم تسجيل 5162 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 640,353 حالة".

 

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس، تسجيل 3669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 3 حالات وفاة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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