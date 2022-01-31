عاجل.. وزير خارجية عمان يصل إلى مطار دمشق الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصل وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رسمي.



وقال فيصل المقداد وزير الخارجية السوري خلال استقبال البوسعيدي، إن العلاقات بين بلدينا مستمرة ولم تنقطع.

وأضاف، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن سلطنة عمان الشقيقة وقفت إلى جانب بلاده في حربها على الإرهاب.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني إن السلطنة تتطلع إلى عودة اللحمة العربية إلى وضعها الطبيعي وكل مساعينا تصب في هذا المجال.

وتغيب سوريا عن مقعدها في جامعة الدول العربية منذ نحو عقد، وسط جهود متواصلة لرأب الصدع وعودة دمشق لحاضنتها الطبيعية.

وخلال السنوات العشرة الماضية خاض الجيش السوري صراعا محتدما ودموي ضد تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

وفي عام 2018 أعلنت سوريا هزيمة تنظيم داعش الذي استولى على مناطق واسعة في البلاد منذ 2014.