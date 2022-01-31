شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة للحوثي.. حذف درس «الاحتلال الفارسي لليمن» من مقررات الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الميلشيات الحوثية المتمردة، تمثلت في تدمير وتشويه المناهج الدراسية والتأثير في عقول النشء في اليمن. وقامت ميليشيا الحوثي بحذف الدروس التي تتحدث عن الاحتلال الفارسي لليمن من المناهج بالصفوف الابتدائية. وأقدمت ميليشيا الحوثي على حذف درس الاحتلال الفارسي لليمن من منهج كتاب التاريخ للصف الخامس الابتدائي. واستبدل الحوثيون تاريخ الاحتلال الفارسي بما أسموه “بطاقة تفكير”، والتي تطلب من التلاميذ الكتابة حول أن اليمن يتعرض لغزو أمريكي صهيوني.

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