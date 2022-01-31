شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سيارة إطفاء و12 مصابا.. حريق هائل بجوار مسجد الحسين بالقاهرة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع حريق هائل في ساعة متأخرة من ليل الأحد، في أحد العقارات وامتد لمحلات تجارية بجوار مسجد الحسين في العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن 12 مصابًا تم نقلهم إلى المستشفى.

وحسب وسائل إعلام مختلفة، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ عدد من سكان بعض العقارات المحيطة بمسجد الحسين، احتجزتهم نيران ضخمة شبت بأحد المحال التجارية وامتدت للمساكن المجاورة.

وقال بيان لمحافظ القاهرة أن الحريق نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وأضاف البيان: “كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الاول والثاني وللعقار رقم 4 و 5 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد .”

وأكد محافظ القاهرة الذي انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث.

فيما نقلت “سكاس نيوز عربية” عن شاهد عيان، أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة “بوتاغاز” في أحد المحال التجارية ثم امتدت النيران سريعا إلى العقارات المجاورة ما تسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان خاصة أن الحريق شب قرب منتصف ليل الأحد وكان العديد من السكان قد خلدوا إلى النوم.