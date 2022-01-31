شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيان يمنيان يحددان آليات قطع «أيادي إيران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سياسيان يمنيان أن استمرار توحيد الجيش والقبائل وضرب مواقع ومحطات الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة، هو الآلية الوحيدة لإنهاء أزمة اليمن، وحددا 3 عوامل رئيسية لضرب الأيادي الإيرانية في بلادهما «عسكريا وسياسيا»؛ تتمثل في تأمين محافظة الحديدة ودعم الشرعية اقتصاديا وعسكريا، وأخيرا استهداف القيادات الإيرانية في اليمن.

وأكد الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني العقيد ركن يحيى أبو حاتم، أن الميليشيات الحوثية تتقهقر في كل الأراضي اليمنية المحررة في اليمن، ومؤخرا أراضي شبوة ومديرية العبدية ومديرية الجوبة، متأثرة بالتقدم العسكري لقوات التحالف.

وبين أبو حاتم أن تحرير اليمن مرهون بعوامل؛ أولها تأمين محافظة الحديدة سواء بالحل السياسي أو العسكري، وثانيا دعم الجيش الوطني والحكومة الشرعية حتى يتم تحرير بقية المناطق، وثالثا استهداف قيادات الميليشيات، وقال: إن توحد الكلمة مع البندقية ضد العدو الحقيقي لليمن والالتفاف حول الشرعية اليمنية والتحالف العربي سيوجه مصير تلك الميليشيات إلى الزوال.

ويضيف: الفترة القادمة فترة حاسمة لتوحيد الصف ومواجهة العدو الحقيقي لليمن الذي يحاول التمدد بشكل دائم بدعم من النظام الإيراني وتمايع المجتمع الدولي معه.

وتابع أبو حاتم: تلك الجماعة لم تمل يوما من تزييف الحقائق والكذب والتضليل، ابتداء من المغرر بهم والمنضمين إلى مقاتليهم، مستغلين ظروفهم المادية والتعليمية، ومرورا بخداع المجتمع الدولي والولايات المتحدة وخاصة الإدارة الحالية، وزاد: باتوا يدركون ولو متأخرا تعاملهم بسطحية مع تلك الميليشيات، مؤكدا أن قطع أيادي إيران التخريبية يصب في مصلحة المنطقة والملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وقال الدبلوماسي والباحث السياسي أحمد ناشر: لا شك أن الحوثي هو مخلب إيران باليمن، وطهران هي من تدير الإرهاب والجرائم وتهديد المنطقة والعالم.

وتابع: الحوثيون استغلوا الشباب الفقراء بالقوة والقمع ووسائل غير مشروعة، وتلاعبوا ببعض ضعفاء النفوس من القبائل وعسكريين سابقين بالجيش وساسة همهم المنصب والمال، ولفت إلى أنهم تحولوا إلى أدوات «لا كلمة لها»، ويضيف: بعد توحد الجيش والقبائل وجهود التحالف واستهداف مواقع إستراتيجية ضعفت الميليشيا وانكسرت شوكتها.

وشدد الناشر على ضرورة استمرار عمليات التحالف والجيش والقبائل بضرب مواقع وورش الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة، وعدم التوقف حتى انتهاء «حرية اليمن»، إضافة إلى تحرك دبلوماسي خليجي وعربي وإسلامي للضغط على إيران من خلال عقوبات سياسية واقتصادية، ما يجبرها على التفاوض وعندها ستتوقف الميليشيات.

ويقول الدبلوماسي اليمني: بصراحة إيران تمارس أسلوبا إعلاميا ولعبة قذرة لجعل دول المنطقة وغيرها تقبل وجود «حزب الله يمني»، وأشار إلى أن التلاعب بحوار الميليشيا مع المبعوثين الدوليين، ومشاركتها بمؤتمرات في الكويت وجنيف والسويد كلها هدر للوقت من أجل تحقيق الأجندة الإيرانية، ويواصل: الحوثي نقض كل ذلك، لأن الأمر ليس بيده، فإيران تدير المشهد وهي من توفر الأسلحة والتدريب، بنوايا خبيثة كلها تعمل على تغيير الديموغرافية والثقافة والهوية العربية، لذا فإن الحسم يكون بتعاون الجميع والعقوبات، مع تشخيص دولي يؤكد أن إيران «رأس الحية وقائدة الإرهاب باليمن ولبنان والعراق وسوريا».