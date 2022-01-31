شكرا لقرائتكم خبر عن «ناتو» يترك أوكرانيا تغرد وحيدة في حال غزو روسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أمس الأحد: إنه لا توجد لدى الحلف أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها.

وردا على سؤال عبر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، قال ستولتنبرج «ليست لدينا أي خطط لنشر قواتنا، نحن نركز على تقديم الدعم». ومن لندن، يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية مضاعفة عدد القوات المنتشرة لتعزيز الحدود الأوروبية، في الوقت الذي حذر من أن أي توغل للقوات الروسية في أوكرانيا سوف يكون بمثابة «مأساة».

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن يتحدث فيه جونسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويزور المنطقة المضطربة هذا الأسبوع.