شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك باجتماع «خارجية العرب» في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمس الأحد، في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد، وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم جميع السبل والجهود العربية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، والسودان، والعراق، وجميع الدول العربية.

كما تطرق الوزراء العرب إلى أهمية توطيد التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية بهدف تحقيق مزيد من التنمية والازدهار للدول العربية وشعوبها.

يذكر أن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، تصدرت في وقت سابق أمس، محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ونظيره الكويتي - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، علاوة على استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة والكويت، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.