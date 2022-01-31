شكرا لقرائتكم خبر عن «قسد» تسيطر على سجن «الحسكة» بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بانتهاء العصيان داخل سجن «غويران» بالحسكة شمال شرق سوريا بشكل كامل.

وذكرت صفحة المرصد على موقع «تويتر»، أن آخر مجموعة محاصرة في المبنى الأخير من السجن قد استسلمت.

وشهد السجن اشتباكات عنيفة منذ 20 يناير الجاري، بين القوات الكردية المدعومة أمريكياً وعناصر متوارية من التنظيم شنت هجومًا لإطلاق سراح عناصرها وقادتها المحتجزين به.

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء الماضي، أن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن مسؤولين أكرادًا قدّروا بأن حوالي ستين وتسعين من مقاتلي داعش يحتمون في أقبية داخل السجن.

ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة، حيث لجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات في المدينة.

كما أفاد المرصد بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواصل حملتها الأمنية بريف دير الزور، واعتقلت المزيد من الأشخاص على خلفية أحداث السجن بتهمة التعامل مع داعش أو الانتماء له.