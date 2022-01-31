أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن، بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.
وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات، وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران الإماراتية: لا تأثير في الحركة الجوية بعد اعتراض الصاروخ الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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