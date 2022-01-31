الدفاع الإماراتية تعترض صاروخا حوثيا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات ولم ينجم عن الهجوم أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان، ونجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية.
كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.
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