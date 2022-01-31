السعودية تشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

وبدأت في الكويت، اليوم، جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية. وبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليميًا ودوليًا، فضلا عن أوضاع سورية واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية في تغريدة بهذه المناسبة: «نواصل مع الأشقاء في الدول العربية من خلال اجتماعنا التشاوري في الكويت مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير التعاون والتنسيق بين دولنا بهدف تنمية بلداننا وحفظ استقرار المنطقة والمساهمة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين».
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