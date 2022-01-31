السعودية تشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة والكويت، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة وروابط متينة ومتأصلة. وبحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وبدأت في الكويت، اليوم، جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية. وبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليميًا ودوليًا، فضلا عن أوضاع سورية واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية في تغريدة بهذه المناسبة: «نواصل مع الأشقاء في الدول العربية من خلال اجتماعنا التشاوري في الكويت مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير التعاون والتنسيق بين دولنا بهدف تنمية بلداننا وحفظ استقرار المنطقة والمساهمة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين».